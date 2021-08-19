Пропавший под Нижним Тагилом 76-летний грибник найден мертвым

Пропавший под Нижним Тагилом 76-летний грибник найден мертвым
Пропавший под Нижним Тагилом 76-летний грибник найден мертвым
Сегодня, 13:25ПроисшествияФото: pixabay.com
Тело 76-летнего грибника Валентина Лавочкина, который пропал 1 августа в лесу под Нижним Тагилом, обнаружено полицейскими.

Тело Валентина Лавочкина, о пропаже которого в правоохранительные органы сообщил его сын, найдено в лесу в районе Рудника имени III Интернационала, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на поисковый отряд «Скорпион».

Волонтеры «Скорпиона» вместе со стражами правопорядка участвовали в поисках, однако в том лесу, где в прошлом году пенсионер собирал грибы, его не нашли.

Труп 76-летнего тагильчанина в итоге обнаружили в том же лесу полицейские.

Фото:Поисковый отряд «Скорпион»

Напомним, в конце июля почти через месяц с момента пропажи найдено тело 81-летнего тагильского пенсионера, который ушел за ягодами и не вернулся. Он был обнаружен недалеко от коллективного сада «Сокол-2» в селе Покровское.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Свердловская областьполицияпоискпенсионерлесобществогрибникинайденНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы