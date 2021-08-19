Уральский машинист электровоза отдал 1,6 миллиона мошенникам из «Финико»

Уральский машинист электровоза отдал 1,6 миллиона мошенникам из «Финико»
Уральский машинист электровоза отдал 1,6 миллиона мошенникам из «Финико»
Сегодня, 20:01ПроисшествияФото: 1MI
Машинист электровоза РЖД из Свердловской области стал жертвой мошенников. 36-летний мужчина решил вложить свои сбережения в финансовую биржу. Там пообещали, что уралец получит прибыль в размере 21% в месяц от суммы депозита.

Для того, чтобы принять участие в бизнесе, мужчина принял решение оформить кредит, сумма которого составила 1,6 миллиона. После этого, используя свой сотовый телефон, работник РЖД вошел на официальный сайт компании «Финико», зарегистрировался и вложил свои деньги, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Суть обмана в том, что вкладчик покупает биткоины, которые нужно внести на счет организации, чтобы они преобразовывались в цифроны. После этого трейдеры компании используют средства на биржах. При этом в личный кабинет должны возвращаться проценты, образовавшиеся с вклада в цифронах.

Отмечается, что условия договора гласят, что потерпевший может снимать проценты и по желанию вывести средства, находящиеся на счету. Сначала мужчине позволили снять 152 тысячи, после чего доступ ко всем вложенным средствам был закрыт. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Напомним, 30 июля стало известно, что в Казани полицейские задержали одного из основателей финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина.

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