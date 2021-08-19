«Уже „скидывала“ ребенка»: что известно об убившей младенца екатеринбурженке

«Уже „скидывала“ ребенка»: что известно об убившей младенца екатеринбурженке
«Уже „скидывала“ ребенка»: что известно об убившей младенца екатеринбурженке
Сегодня, 10:55ПроисшествияФото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
32-летняя жительница Екатеринбурга, которая убила и выбросила младенца на помойку, так как больше не хотела детей, отпущена на свободу. По словам знакомых семьи, два года назад женщина уже «скидывала» ребенка.

В отношении 32-летней свердловчанки, которая переехала в Екатеринбург из деревни, возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка. Женщина вместе с мужем воспитывает двух сыновей — 6 и 10 лет, сообщает Е1 со ссылкой на знакомых семьи.

По словам источника, пара выпивает спиртные напитки и редко общается с соседями.

Еще одна знакомая заявила, что женщина два года назад женщина, убившая новорожденного, уже «скинула» ребенка, повергнув всех этим в шок.

Семейная пара ведет активную жизнь в соцсетях: постят фото и видео из походов, с работы, совместных с детьми прогулок.

Однако о последней беременности женщина своему супругу не сообщила, отметил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, 32-летняя мать, которая убила и выкинула младенца в мусорный бак недалеко от своего дома в Екатеринбурге, будет отправлена на психиатрическую экспертизу. За убийство новорожденного ей грозит до 5 лет лишения тюрьмы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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