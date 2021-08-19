В Тольятти водитель МАЗ сбил двух детей на скутере

Днем 18 августа в Тольятти двое детей на скутере, проезжая по улице Кирова, не предоставили преимущество в движении грузовому автомобилю МАЗ, в результате чего произошло ДТП.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на сведения пресс-службы главного управления МВД РФ по Самарской области, дети получили травмы и были отправлены в больницу, а их транспортное средство серьезно пострадало. Уточняется, что скутером управлял 14-летний подросток, а его пассажиром был 9-летний школьник. Несовершеннолетние участники дорожного движения ехали без мотошлемов и специальной защитной экипировки. В медучреждении пострадавших детей осмотрели и отправили их на амбулаторное лечение. Водитель грузовика 1955 года рождения не пострадал.

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