В Нижнем Тагиле сбит пешеход: женщина травмирована (ФОТО)

В 7:20 женщина за рулем Toyota Auris, следуя со стороны Северного шоссе в сторону улицы Цементная, в 393 метрах от пересечения с улицей Цементная сбила пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.