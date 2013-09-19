В Нижнем Тагиле сбит пешеход: женщина травмирована (ФОТО)
19 сентября 2013, 14:45ПроисшествияCorey
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Сегодня утром в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина пешеход. Отметим, что таких происшествий, в том числе с летальным исходом, с начала недели зафиксировано более 5.
В 7:20 женщина за рулем Toyota Auris, следуя со стороны Северного шоссе в сторону улицы Цементная, в 393 метрах от пересечения с улицей Цементная сбила пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия женщина-пешеход получила закрытый перелом правого плеча и правой голени. Была госпитализирована в Центральную городскую больницу №1.
Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД
© TagilCity.ru по информации отделения пропаганды ГИБДД
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