Брали на прокат и продавали: банда автоугонщиков осуждена в Екатеринбурге
В Екатеринбурге вынесен приговор банде, которая угоняла и продавала в Казахстане прокатные автомобили.
Следствие установило, что в период с 2015 года преступная группа из пяти человек угнала и продала четыре иномарки. Стоимость ущерба превысила 5 млн рублей.
Для того, чтобы скрыть преступные намерения, члены банды вносили за арендуемый автомобиль предоплату. После из машины с помощью специального оборудования снимались приборы спутникового и сотового слежения. Далее автомобиль перегонялся в Казахстан. Весь доход от продажи сообщники делили между собой.
Таким образом преступники украли четыре иномарки — Kia Rio, Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4 и Chevrolet Cruze. Три автомобиля уже найдены и возвращены владельцам.
Главарь банды осужден на пять лет лишения свободы в колонии строгого режима, еще один член преступной группы — на 1,2 года лишения свободы, остальные получили условный срок, сообщает Е1.