Брали на прокат и продавали: банда автоугонщиков осуждена в Екатеринбурге

Следствие установило, что в период с 2015 года преступная группа из пяти человек угнала и продала четыре иномарки. Стоимость ущерба превысила 5 млн рублей.

Для того, чтобы скрыть преступные намерения, члены банды вносили за арендуемый автомобиль предоплату. После из машины с помощью специального оборудования снимались приборы спутникового и сотового слежения. Далее автомобиль перегонялся в Казахстан. Весь доход от продажи сообщники делили между собой.

Таким образом преступники украли четыре иномарки — Kia Rio, Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4 и Chevrolet Cruze. Три автомобиля уже найдены и возвращены владельцам.