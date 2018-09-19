Студент УрГЮУ был убит во время драки в ночном клубе Екатеринбурга

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В ночь на 16 сентября в ночном клубе «Мед» в Екатеринбурге произошла драка между студентами двух вузов. В результате инцидента один молодой человек убит, двое оказались в больнице.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительным данным, конфликт между тремя студентами УрГЮУ и учащимися другого вуза произошел на улице перед ночным клубом.
В ходе ссоры один из парней достал нож и набросился на студентов юридического университета. В результате драки один молодой человек скончался от полученных ранений. Еще двое оказались в больнице.
Следователи СКР завели уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Личность подозреваемого установлена, сейчас его разыскивают, сообщает Е1.
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