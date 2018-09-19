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Студент УрГЮУ был убит во время драки в ночном клубе Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Студент УрГЮУ был убит во время драки в ночном клубе Екатеринбурга

Сегодня, 13:00Происшествия
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