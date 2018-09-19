Студент УрГЮУ был убит во время драки в ночном клубе Екатеринбурга

По предварительным данным, конфликт между тремя студентами УрГЮУ и учащимися другого вуза произошел на улице перед ночным клубом.

В ходе ссоры один из парней достал нож и набросился на студентов юридического университета. В результате драки один молодой человек скончался от полученных ранений. Еще двое оказались в больнице.