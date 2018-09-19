Тагильчанка прыгнула под колеса автомобиля у здания ЕВРАЗ-НТМК

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19 сентября жительница Нижнего Тагила, перебегая дорогу у здания ЕВРАЗ-НТМК, попала под колеса иномарки.
Сюжеты: Нижний Тагил
19 сентября около 9:00 в Нижнем Тагиле возле здания ЕВРАЗ-НТМК произошло ДТП. Запись с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент происшествия, появилась в социальной сети.
Видео
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Видео: Екатеринбург-Серов (онлайн)
На видео женщины пересекают проезжую часть в месте, не предназначенном для перехода. Водитель, который ведет запись, замечает женщин и притормаживает. Автомобиль, который движется по правой полосе, сбивает одну из нарушительниц. После удара, пострадавшая поднимается с дороги и убегает.
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