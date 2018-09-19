Житель Артинского района пойдет под суд за покушение на полицейского

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55-летний житель поселка Сухановка обвиняется в покушении на жизнь участкового оперуполномоченного полиции.
10 сентября 2018 года 55-летний житель поселка Сухановка Артинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал своей сожительнице расправой. Женщина вызвала участкового, которому обвиняемый нанес удар ножом в область живота, после чего скрылся.
Раненый полицейский был госпитализирован, ему оказали необходимую медицинскую помощь. Подозреваемого задержали в тот же день, мужчина не покидал поселка Сухановка.
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Суд удовлетворил ходатайство органов следственного комитета России о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу ведется расследование. Сыщики собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства преступления, сообщает Следственное Управление СК РФ по Свердловской области.
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