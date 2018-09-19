Житель Челябинской области совершил акт самосожжения во дворе частного дома
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31-летний житель Верхнего Уфалея, расположенного в Челябинской области, совершил акт самосожжения во дворе дома.
Инцидент произошел 17 сентября. В следственном комитете пояснили, что мужчина был пьян.
Родственники погибшего рассказали, что он и раньше пытался уйти из жизни.
URA.RU сообщает, что ранее мужчине были назначены алименты, но он не хотел их платить. На данный момент следователями проводится доследственная проверка.
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