Житель Нижнего Тагила получил 6 месяцев колонии за продажу ворованного велосипеда
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51-летний тагильчанин приговорен к 6 месяцам колонии строго режима за то, что продал украденный приятелем велосипед.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации прокуратуры Дзержинского района, украденный велосипед Stern Dynamic 2 обвиняемому передал при встрече знакомый. Мужчина сдал транспортное средство в комиссионный магазин за 2600 рублей. Из них 500 рублей он оставил себе.
Ранее мужчина уже был судим. Дзержинский районный суд приговорил тагильчанина к 6 месяцам колонии строго режима, сообщает ИА «Все новости».
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