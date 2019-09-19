Сотрудники ГИБДД спасли сидевшего на дереве уральца, который спасался от медведя

Мужчина собирал в лесу грибы, когда из кустов на него вышел медведь. По словам грибника, хищник был крупный - около 250 килограмм. Спасаясь от животного, мужчина залез на дерево. Оттуда ему удалось дозвонится до спасателей.

Несколько раз грибник пытался спуститься на землю, но попытки заканчивались неудачно. Медведь караулил мужчину возле дерева. Спасатели предали контакты грибника сотрудникам ГИБДД.

Все это время я разговаривал с полицейскими по телефону, они меня подбадривали. Потом я, наконец, услышал звуки сирены и слез. К этому времени мишка уже потерял ко мне интерес,рассказал мужчина.