Свердловчанина осудили на 12 лет за 84 килограмма «синтетики»

В ходе следствия правоохранители установили, что в июле прошлого года Павлов в интернете договорился с заключенным о сбыте ему наркотических средств — гашиша весом 97 грамм за 50 тысяч рублей. Наркотики доставили в пачке бумаги А4 вместе с электротоварами в Исправительную колонию № 5 в Новой Ляле. В ходе проверки сотрудники учреждения обнаружили и изъяли запрещенные вещества.

Также было установлено, что Павлов состоял в преступной группировке, которая распространяла наркотики в Приморском крае, Московской и Свердловской областях. Руководитель группы отправлял указания в мессенджерах, а Павлов выступал в качестве курьера.

В сентябре 2018 года в торговом центре Москвы Евгений Павлов приобрел синтетическое наркотическое вещество весом более 84 кг. Затем с помощью пяти автоматических насосных станций упакованный наркотик был передан для доставки в Екатеринбург человеку, не знавшему о содержимом насосов. Приехав в уральскую столицу Павлов разделил наркотик на две части — 15 кг и 69 кг. Хранилась «синтетика» на складе на Елизаветинском шоссе.

Чкаловский районный суд признал Евгения Павлова виновным за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в силу.