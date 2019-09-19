В Нижнем Тагиле на Вые столкнулись ВАЗ и Mitsubishi
Сегодня, 15:02ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил»
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В Нижнем Тагиле 19 сентября на пересечении улиц Оплетина и Липовый тракт произошло ДТП с участием ВАЗ-21010 и Mitsubishi Outlander.
Сюжеты: Нижний Тагил
Женщина 1993 года рождения за рулем отечественного автомобиля при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество Mitsubishi, в результате чего произошло столкновение,сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД
Отечественный автомобиль откинуло на тротуар. В «десятке» находилась несовершеннолетняя пассажирка, девочка была в детском удерживающем устройстве, соответствующем требованиям безопасности. Благодаря этому ребенок травм не получил. Медицинская помощь потребовалась женщине-водителю.
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