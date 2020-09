Байкер из Екатеринбурга пожаловался на соратников за избиение в баре

В Екатеринбурге байкер обвинил бывших соратников в избиении. Мужчина лежит в больнице, пишет Е1.

Пострадавший рассказал, что 17 сентября он пришел в кафе «Мята». Он надеялся поговорить с правой рукой главы клуба «Черные ножи». Но беседа перешла в драку. По словам мужчины, замглавы байкерского клуба избил его, а 30 человек, находившиеся рядом, ничего не седлали, чтобы оставить конфликт. Мужчина сам вызвал себе скорую. Ему предстоит операция по установке в череп металлических пластин. Позднее руководство байк-клуба рассказало, что конфликт спровоцировал сам пострадавший. По словам «Черных ножей», после ссоры он уверил остальных, что с ним все в порядке. Также на заседании большинством голосов его исключили из членов клуба. Напомним, ранее в Екатеринбурге полиция разыскивала байкеров, подозреваемых в нападении на операторов передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. На Урале разыскивают байкеров, напавших на операторов придорожных камер

