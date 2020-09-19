Байкер из Екатеринбурга пожаловался на соратников за избиение в баре

Пострадавший рассказал, что 17 сентября он пришел в кафе «Мята». Он надеялся поговорить с правой рукой главы клуба «Черные ножи». Но беседа перешла в драку. По словам мужчины, замглавы байкерского клуба избил его, а 30 человек, находившиеся рядом, ничего не седлали, чтобы оставить конфликт. Мужчина сам вызвал себе скорую. Ему предстоит операция по установке в череп металлических пластин.