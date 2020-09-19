Байкер из Екатеринбурга пожаловался на соратников за избиение в баре

Байкер из Екатеринбурга пожаловался на соратников за избиение в баре

Сегодня, 20:30ПроисшествияPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Екатеринбурге байкер обвинил бывших соратников в избиении. Мужчина лежит в больнице, пишет Е1.

Пострадавший рассказал, что 17 сентября он пришел в кафе «Мята». Он надеялся поговорить с правой рукой главы клуба «Черные ножи». Но беседа перешла в драку. По словам мужчины, замглавы байкерского клуба избил его, а 30 человек, находившиеся рядом, ничего не седлали, чтобы оставить конфликт. Мужчина сам вызвал себе скорую. Ему предстоит операция по установке в череп металлических пластин.

Позднее руководство байк-клуба рассказало, что конфликт спровоцировал сам пострадавший. По словам «Черных ножей», после ссоры он уверил остальных, что с ним все в порядке. Также на заседании большинством голосов его исключили из членов клуба.

Напомним, ранее в Екатеринбурге полиция разыскивала байкеров, подозреваемых в нападении на операторов передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
дракабайкерЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы