В центре Екатеринбурга неизвестные избили геев

19 сентября в Екатеринбурге неизвестные избили нескольких представителей ЛГБТ в центе города, сообщают представители Ресурсного центра для ЛГБТ.

Происшествие случилось утром. По словам одного из пострадавших, который является дизайнером уральского бренда одежды, нападавшие оскорбляли их. Конфликт начался с того, что потерпевшие выглядели как представители ЛГБТ. По словам юриста Ресурсного центра Анны Плюсниной, избитые написали заявление в полицию и проходят медицинское освидетельствование. Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге прошла «Неделя гордости» ЛГБТ. Казаки патрулировали улицы в поисках представителей сексуальных меньшинств. В результате казачьих рейдов произошел ряд скандалов. «Коридор позора»: в Екатеринбурге казачий анти ЛГБТ-патруль явился к геям с иконой

