В центре Екатеринбурга неизвестные избили геев

В центре Екатеринбурга неизвестные избили геев

Сегодня, 15:42ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
19 сентября в Екатеринбурге неизвестные избили нескольких представителей ЛГБТ в центе города, сообщают представители Ресурсного центра для ЛГБТ.

Происшествие случилось утром. По словам одного из пострадавших, который является дизайнером уральского бренда одежды, нападавшие оскорбляли их. Конфликт начался с того, что потерпевшие выглядели как представители ЛГБТ.

По словам юриста Ресурсного центра Анны Плюсниной, избитые написали заявление в полицию и проходят медицинское освидетельствование.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге прошла «Неделя гордости» ЛГБТ. Казаки патрулировали улицы в поисках представителей сексуальных меньшинств. В результате казачьих рейдов произошел ряд скандалов.

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