В центре Екатеринбурга неизвестные избили геев

Происшествие случилось утром. По словам одного из пострадавших, который является дизайнером уральского бренда одежды, нападавшие оскорбляли их. Конфликт начался с того, что потерпевшие выглядели как представители ЛГБТ.
По словам юриста Ресурсного центра Анны Плюсниной, избитые написали заявление в полицию и проходят медицинское освидетельствование.
Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге прошла «Неделя гордости» ЛГБТ. Казаки патрулировали улицы в поисках представителей сексуальных меньшинств. В результате казачьих рейдов произошел ряд скандалов.