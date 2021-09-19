430 тысяч рублей потерял житель Свердловской области после звонка мошенницы

Напомним, В полицию Екатеринбурга обратился 71-летний пенсионер, который перевел мошенникам более 6,8 миллионов рублей за два месяца. Потерпевший рассказал, что с 13 июля ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков. Мошенники обманом заставили свердловчанина перевести на «безопасные» счета все свои сбережения.