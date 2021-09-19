430 тысяч рублей потерял житель Свердловской области после звонка мошенницы

430 тысяч рублей потерял житель Свердловской области после звонка мошенницы
430 тысяч рублей потерял житель Свердловской области после звонка мошенницы
Сегодня, 14:02ПроисшествияФото: 1МI
Житель Тавды потерял 430 тысяч рублей после звонка «сотрудницы банка». Инцидент произошел 19 августа 2021 года.

Лжесотрудница банка заявила мужчине, что на него пытаются оформить кредит. Свердловчанин растерялся и продиктовал девушке коды из СМС, пришедших во время разговора.

Таким образом, мошенница трижды сняла со счета доверчивого мужчины 430 тысяч рублей.

В правоохранительных органах пострадавший рассказал, что проникся доверием к звонившей, так как она грамотно и логично рассуждала, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, В полицию Екатеринбурга обратился 71-летний пенсионер, который перевел мошенникам более 6,8 миллионов рублей за два месяца. Потерпевший рассказал, что с 13 июля ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков. Мошенники обманом заставили свердловчанина перевести на «безопасные» счета все свои сбережения.

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