Екатеринбуржец подрался с продавцом и выбил дверь магазина «Красное & Белое»

Напомним, жителю Нижнего Тагила, который сломал нос сотруднику Росгвардии, грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчина дебоширил в одном из кафе на Вагонке в мае 2021 года и был доставлен в отделение полиции, где и напал на стража правопорядка.