Екатеринбуржец подрался с продавцом и выбил дверь магазина «Красное & Белое»

Екатеринбуржец подрался с продавцом и выбил дверь магазина «Красное & Белое»
Екатеринбуржец подрался с продавцом и выбил дверь магазина «Красное & Белое»
Сегодня, 20:05ПроисшествияФото: 1MI
Екатеринбуржец устроил разборки разборки с продавцом магазина «Красное & Белое» и вынес дверь в торговой точке.

Сигнал поступил в полицию вечером в субботу, 18 сентября. На улице Декабристов один из посетителей устроил дебош. Мужчину доставил в отделение прибывший на место наряд полиции, ему предъявлено обвинение в мелком хулиганстве. В правоохранительных органах по этому факту проводится проверка, пишет Е1.

Напомним, жителю Нижнего Тагила, который сломал нос сотруднику Росгвардии, грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчина дебоширил в одном из кафе на Вагонке в мае 2021 года и был доставлен в отделение полиции, где и напал на стража правопорядка.

Сюжеты:
Екатеринбург
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