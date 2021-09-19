Екатеринбуржец подрался с продавцом и выбил дверь магазина «Красное & Белое»

Сигнал поступил в полицию вечером в субботу, 18 сентября. На улице Декабристов один из посетителей устроил дебош. Мужчину доставил в отделение прибывший на место наряд полиции, ему предъявлено обвинение в мелком хулиганстве. В правоохранительных органах по этому факту проводится проверка, пишет Е1.
Напомним, жителю Нижнего Тагила, который сломал нос сотруднику Росгвардии, грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчина дебоширил в одном из кафе на Вагонке в мае 2021 года и был доставлен в отделение полиции, где и напал на стража правопорядка.