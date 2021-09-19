Фура снесла Volkswagen под Нижним Тагилом

Фура снесла Volkswagen под Нижним Тагилом
Фура снесла Volkswagen под Нижним Тагилом
Сегодня, 15:42ПроисшествияФото: vsalde.ru/ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский»
17 сентября в 14.10 на 32 километре автодороги Нижний Тагил – Нижняя Салда произошло массовое ДТП, в котором пострадал 44-летний мужчина.

Установлено, что водитель Volkswagen Polo, направляясь со стороны Нижнего Тагила при повороте в поселок Свободный не уступил дорогу грузовику MAN с полуприцепом. От удара Volkswagen отбросило на Ладу Ларгус.

Момент аварии попал на запись видеорегистратора, который был установлен в автомобиле оператора передвижного комплекса фиксации правонарушений, сообщает издание «В Салде» со ссылкой на местное отделение ГИБДД.

В ДТП серьезные травмы получил водитель иномарки. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу.

Видео:vsalde.ru

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что пострадавший является жителем Свободного. Его стаж вождения – 26 лет.

Напомним, 70-летний мужчина, который управлял Volkswagen, скончался в ДТП на Тюменском тракте. Он столкнулся с грузовым автомобилем и иномаркой.

Материалы по теме:
дтпфураНижняя Салдамассовое дтпНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы