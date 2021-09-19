Хозяин пострадавшего от обрушения фасада в Екатеринбурге ВАЗа намерен подать в суд

Владелец усадьбы купца Ваганова в Екатеринбурге рискует получить ещё два судебных иска — от хозяина пострадавшего авто и от управления по охране объектов культурного наследия.

Хозяин автомобиля, на который обрушился фасад усадьбы купца Ваганова, планирует обратиться в суд. Автовладелец Лев находится на месте происшествия в ожидании сотрудников полиции — инцидент должен быть зафиксирован стражами правопорядка. Мужчина оставил свой ВАЗ на парковке возле дома на Радищева, 6 на время своей поездки на Кипр. По словам уральца, транспортное средство получило значительные повреждения, а здание усадьбы давно находится в аварийном состоянии. Солидарны с уральцем и в управлении по охране объектов культурного наследия. В ведомстве редакции TagilCity.ru рассказали, что здание усадьбы находится в частном владении, однако хозяин исторического памятника не содержит его в надлежащем виде. Из-за этого управление неоднократно подавало исковые заявления. Обрушившееся здание находится в частной собственности. Так как усадьба была в плохом состоянии, управление подавало исковое заявление в суд о понуждении собственника к проведению полного цикла работ по сохранению объекта, рассказали TagilCity.ru в ведомстве. Собственник по решению суда обязан будет провести противоаварийные и консервационные работы. В добровольном порядке хозяин особняка решение служителей Фемиды не исполняет, за дело взялись судебные приставы. Сегодня представители управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области выйдут на место аварии, зафиксируют повреждения объекта. После проведения надзорных мероприятий и выявления виновного лица материалы будут переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела в связи с причинением вреда объекту культурного наследия, подытожили в ведомстве. Напомним, инцидент в Екатеринбурге произошёл днём 19 сентября. Фасад исторического здания рухнул на припаркованный автомобиль. Обошлось без жертв. Историческое здание рухнуло на автомобиль в Екатеринбурге

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