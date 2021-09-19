Историческое здание рухнуло на автомобиль в Екатеринбурге

Во время происшествия никто из людей не пострадал.
Данное здание являлось объектом культурного наследия. В последние несколько лет стену подпирали деревянные балки. Ранее власти неоднократно обсуждали возможность сохранения данного объекта.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, пишет Е1.
Напомним, с крыши одного из зданий в Екатеринбурге, принадлежащего городской электросетевой компании, рухнула глыба льда, приземлившись на автомобиль. В компании обещали рассмотреть вопрос о возмещении ущерба.