Историческое здание рухнуло на автомобиль в Екатеринбурге

Сегодня днём, 19 сентября, в Екатеринбурге на улице Радищева, 6 обвалилась стена исторического здания. Обломки упали на припаркованный рядом автомобиль.

Во время происшествия никто из людей не пострадал. Данное здание являлось объектом культурного наследия. В последние несколько лет стену подпирали деревянные балки. Ранее власти неоднократно обсуждали возможность сохранения данного объекта. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, пишет Е1. Напомним, с крыши одного из зданий в Екатеринбурге, принадлежащего городской электросетевой компании, рухнула глыба льда, приземлившись на автомобиль. В компании обещали рассмотреть вопрос о возмещении ущерба. Глыба льда рухнула на автомобиль в Екатеринбурге

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