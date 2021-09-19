Свердловчанин выбил дверь и ворвался в детскую екатеринбургскую больницу

Свердловчанин выбил дверь и ворвался в детскую екатеринбургскую больницу
Свердловчанин выбил дверь и ворвался в детскую екатеринбургскую больницу
Сегодня, 11:35ПроисшествияФото: 1МI
Житель Екатеринбурга был задержан сотрудниками Росгвардии. Мужчина вторгся в детскую больницу №8 вечером 18 сентября 2021 года.

Очевидцы сообщили, что мужчина, остановившись возле больницы, стал звать маму, а вскоре ломиться в учреждение, пишет Е1.

Охранник не смог справиться с мужчиной, но прибывшие росгвардейцы посадили буяна в скорую помощь и отправили его в психиатрическую лечебницу, так как поведение мужчины было неадекватным.

Напомним, 27 августа 2021 года пьяный екатеринбуржец в самолёте, который летел маршрутом «Красноярск – Екатеринбург», устроил скандал во время полёта. В аэропорту Кольцово у трапа мужчину встретили полицейские, которые доставили его в дежурную часть.

Сюжеты:
Екатеринбург
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