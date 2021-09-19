Водитель «Лады» снёс остановку в Каменске-Уральском и бросил пострадавших пассажиров

Водитель «Лады» снёс остановку в Каменске-Уральском и бросил пострадавших пассажиров
Водитель «Лады» снёс остановку в Каменске-Уральском и бросил пострадавших пассажиров
Сегодня, 13:03ПроисшествияФото: скриншот видео ku66ru
Водитель автомобиля «Лада» снёс остановку общественного транспорта в Каменске-Уральском на перекрёстке проспекта Победы и улицы Добролюбова. ДТП произошло ночью 19 сентября 2021 года.

Водитель ехал из центра города в сторону посёлка Трубников. Не справившись с управлением, он налетел на остановку, сообщает «КП-Екатеринбург».

Свидетели аварии сообщили, что в машине ехало несколько нетрезвых молодых людей. На место происшествия прибыли спасатели, врачи, а также сотрудники Госавтоинспекции.

Видео:instagram Каменск-Уральского

Машина была эвакуирована. Восстановлению она не подлежит.

В аварии пострадали 28 и 30-летние молодые люди, а также 17-летний юноша. Пострадавшие не были пристёгнуты.

Напомним, 16 сентября 2021 года водитель Volkswagen, ехавший в сторону Тюмени, столкнулся с грузовиком Scania, который ехал навстречу. В результате аварии 70-летний водитель Volkswagen погиб на месте.

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