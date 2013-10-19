Под Нижним Тагилом произошло ДТП. Авто двигалось на летней резине
Накануне, 18 октября, в 20:30 на 195 км трассы Екатеринбург – Серов 21-летний водитель ВАЗ-2107 с трехлетним стажем, двигаясь со стороны Нижнего Тагила в направлении Нижней Туры, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, не учел состояние проезжей части (мокрый асфальт), допустил занос автомобиля, выехал в кювет и перевернулся.
В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки: девочка 1999 года рождения получила сотрясение мозга, ушибы, 32-летняя женщина отделалась ушибами, 22-летний молодой человек получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом ключицы, девушка 1996 года рождения – ушибы, ссадины.
Как было установлено, во время движения погода была пасмурная, шел мокрый снег. Видимость в направлении движения «семерки» при включенном ближнем свете фар не превышала пятидесяти метров.
Водитель автомашины «ВАЗ» не учел неблагоприятные погодные условия и заблаговременно не позаботился о смене летних шин своего автомобиля на зимний комплект.
Более того, все пострадавшие в момент ДТП не были пристегнуты ремнем безопасности, сообщают в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
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