Под Нижним Тагилом произошло ДТП. Авто двигалось на летней резине

В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки: девочка 1999 года рождения получила сотрясение мозга, ушибы, 32-летняя женщина отделалась ушибами, 22-летний молодой человек получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом ключицы, девушка 1996 года рождения – ушибы, ссадины.

Как было установлено, во время движения погода была пасмурная, шел мокрый снег. Видимость в направлении движения «семерки» при включенном ближнем свете фар не превышала пятидесяти метров.

Водитель автомашины «ВАЗ» не учел неблагоприятные погодные условия и заблаговременно не позаботился о смене летних шин своего автомобиля на зимний комплект.

Более того, все пострадавшие в момент ДТП не были пристегнуты ремнем безопасности, сообщают в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.