Кулаком по голове: 35-летний тагильчанин убит в баре на Вагонке

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11 октября в заведении «Bar 44» на Вагонке в Нижнем Тагиле был убит 35-летний мужчина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тело мужчины обнаружили посетители около 10 часов вечера. Как рассказал руководитель следственного отдела по Дзержинскому району СК России Денис Кельбиханов, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Мужчину ударили кулаком по голове.
В ходе следственных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве 31-летний тагильчанин. Он полностью признал свою вину и рассказал, что ударил мужчину из-за конфликта.Ранее подозреваемый не привлекался к уголовной ответственности.
В отношении его возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает ИА «Все новости».
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