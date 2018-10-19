Кулаком по голове: 35-летний тагильчанин убит в баре на Вагонке

Тело мужчины обнаружили посетители около 10 часов вечера. Как рассказал руководитель следственного отдела по Дзержинскому району СК России Денис Кельбиханов, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Мужчину ударили кулаком по голове.

В ходе следственных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве 31-летний тагильчанин. Он полностью признал свою вину и рассказал, что ударил мужчину из-за конфликта.Ранее подозреваемый не привлекался к уголовной ответственности.