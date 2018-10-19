Нижнетагильский вокзал оцеплен из-за бесхозного предмета

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Сегодня,19 ноября полиция оцепила Нижнетагильский вокзал из-за сообщения о бесхозном предмете.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня, 19 октября, в Нижнем Тагиле полицией из-за бесхозного предмета был оцеплен железнодорожный вокзал. На место прибыли оперативные службы города: скорая помощь и пожарные. Движение транспорта не приостановлено.
В правоохранительных органах сообщили, что сообщение о бесхозном предмете поступило на телефон службы сегодня утром, сейчас достоверность информации проверяется, работают взрывотехники, пишут «Все новости».
От сотрудников Железнодорожного вокзала получить оперативные комментарии не удалось.
бесхозным предметом являлась сумка с документами. сообщили в ЕДДС
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