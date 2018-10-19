СКР опроверг слухи об убийстве ребенка в Лесном

Ранее на портале «Открытый Лесной» появилась непроверенная информация о том, что женщина, работавшая педиатором, ночью задушила своего трехлетнего ребенка, а потом сбежала.

По словам очевидца, якобы соседка слышала ночью, как плакал ребенок. Утром она постучалась в дверь, чтобы узнать, что случилось. Ей открыли сотрудники полиции и рассказали, что мать убила своего ребенка и сбежала.