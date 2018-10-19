Тагильчанка пострадала при столкновении двух автомобилей на ГГМ

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18 октября около 20:00 на пересечении Уральского проспекта и улицы Дружинина столкнулись два автомобиля – Toyota и «Нива Шевроле». В результате аварии пострадала женщина.
Сюжеты: Нижний Тагил
При столкновении с Toyota «Нива Шевроле» вылетела на обочину и протаранила металлическое ограждение.
Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли пострадавшую женщину из «Нивы Шевроле». После чего она была госпитализирована медиками «скорой помощи».
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Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, сообщает МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».
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