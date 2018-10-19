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Тагильчанка пострадала при столкновении двух автомобилей на ГГМ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка пострадала при столкновении двух автомобилей на ГГМ

Сегодня, 10:52Происшествия
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