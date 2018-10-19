Тагильчанка пострадала при столкновении двух автомобилей на ГГМ

При столкновении с Toyota «Нива Шевроле» вылетела на обочину и протаранила металлическое ограждение.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли пострадавшую женщину из «Нивы Шевроле». После чего она была госпитализирована медиками «скорой помощи».