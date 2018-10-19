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Третьеклассник в Екатеринбурге принес в школу пистолет и напугал одноклассников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Colt 1911a

Третьеклассник в Екатеринбурге принес в школу пистолет и напугал одноклассников

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