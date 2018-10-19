Трое детей пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Екатеринбурге

Как сообщали в МЧС по Свердловской области, в доме загорелся мусоропровод и огонь мгновенно распространился на восемь этажей.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 78 человек, из них 28 детей. 58 жителей эвакуировали спасатели. Первое время жильцы верхней этажей не могли выйти из квартир из-за сильного задымления.

В результате пожара пострадали трое детей. Трехмесячная девочка надышалась дымом и была госпитализирована вместе с мамой в детскую горбольницу Екатеринбурга, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Еще двое детей возрастом 1 год и 2,5 года были осмотрены медиками и отпущены домой.