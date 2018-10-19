Трое детей пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Екатеринбурге

19 октября около 23:00 в 16-этажном доме на улице Таежная в Екатеринбурге произошел пожар. В результате происшествия пострадали трое детей в возрасте от трех месяцев до 2,5 лет.
Как сообщали в МЧС по Свердловской области, в доме загорелся мусоропровод и огонь мгновенно распространился на восемь этажей.
До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 78 человек, из них 28 детей. 58 жителей эвакуировали спасатели. Первое время жильцы верхней этажей не могли выйти из квартир из-за сильного задымления.
В результате пожара пострадали трое детей. Трехмесячная девочка надышалась дымом и была госпитализирована вместе с мамой в детскую горбольницу Екатеринбурга, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Еще двое детей возрастом 1 год и 2,5 года были осмотрены медиками и отпущены домой.
Пожар был потушен в 01:28, а в 03:30 жильцы дома начали возвращаться в свои квартиры. Причины возгорания устанавливаются, пишет Znak.com.