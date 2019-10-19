На Урале сотрудницу офиса микрозаймов подозревают в присвоении 239 тысяч рублей
Сегодня, 13:12ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Полиция Каменска-Уральского задержала местную жительницу, которая работала в офисе микрозаймов, по подозрению в присвоении 239,5 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.
По предварительным данным, в период с июня по сентябрь 2019 года 31-летняя женщина принимала от граждан заявки на выдачу микрозаймов, но позже звонила клиентам и сообщала им об отказе.
После этого на предоставленные гражданами документы, она оформляла займы, а деньги присваивала себе. В результате действий подозреваемой пострадали 24 человека.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Женщине грозит до двух лет лишения свободы.
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