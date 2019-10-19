В Екатеринбурге начинающий водитель насмерть сбил пешехода
Сегодня, 11:28ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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Вечером 18 октября в Екатеринбурге на улице Луганской водитель Lada Priora, стаж вождения которого составляет три месяца, насмерть сбил 61-летнего мужчину, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено, что 18-летний водитель, двигаясь в сторону улицы Щорса, на регулируемом перекрестке улиц Саввы Белых и Луганской допустил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту ДТП полиция проводит расследование.
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