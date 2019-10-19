В Екатеринбурге подростки палками избили кошку до переломов
Сегодня, 11:07ПроисшествияФото: klyaksa_priyut / Instagram
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В Екатеринбурге группа подростков палками избила кошку. От смерти животное спас проходящий мимо мужчина, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали в приюте для травмированных животных «Клякса», кошка уже не могла подняться, а дети продолжали избивать её. Прохожий отогнал подростков и подхватил животное на руки.
По заключению врачей, кошка — мешочек с переломанными костями, вся аж хрустит,сообщили в приюте.
У животного множественные переломы таза, врачи борются за её жизнь. В приюте готовят заявление в полицию.
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