В Екатеринбурге подростки палками избили кошку до переломов

Как рассказали в приюте для травмированных животных «Клякса», кошка уже не могла подняться, а дети продолжали избивать её. Прохожий отогнал подростков и подхватил животное на руки.

По заключению врачей, кошка — мешочек с переломанными костями, вся аж хрустит,сообщили в приюте.