В Красноярске из-за сообщения о бомбе экстренно сел самолёт авиакомпании Smartavia
Сегодня, 14:07ПроисшествияФото: pixabay.com
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В аэропорте Красноярска из-за сообщения о бомбе вынужденно приземлился самолёт авиакомпании Smartavia, следовавший из Улан-Удэ в Москву, сообщает РИА Новости.
На борту лайнера находились 140 пассажиров. Как сообщили в авиакомпании, о взрывном устройстве сообщил опоздавший пассажир. Причиной стала обида за то, что его не пустили на самолёт. Сейчас он задержан правоохранительными органами.
После сообщения о бомбе пилот экстренно запросил посадку в Красноярске. Для того, чтобы приземлится, самолёту пришлось сделать несколько кругов над городом для выработки топлива.
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