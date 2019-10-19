В Красноярском крае при прорыве дамбы погибли 12 человек

Дамба стояла на технологическом водоёме, который принадлежит золотодобывающему предприятию. Вода затопила два общежития временного типа, где проживали рабочие. В результате прорыва погибли 12 человек, 19 пострадали, судьба ещё 13 не известна.

Предварительной причиной ЧП называют большое количество воды, волна представляющая собой сель, поднялась на высоту до пяти метров. В МЧС рассказали, что посёлок старателей находится далеко в тайге, до ближайшего города Артёмовска 60 км.

Для устранения аварии и поисково-спасательной операции на место прибыли порядка 270 спасателей и около 50 единиц техники, включая авиацию.