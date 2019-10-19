В Красноярском крае при прорыве дамбы погибли 12 человек
В ночь на 19 октября в Красноярском крае в районе посёлка Щетинкино на реке Сейба прорвало дамбу. По последним данным, погибли 12 человек, сообщает ТАСС.
Дамба стояла на технологическом водоёме, который принадлежит золотодобывающему предприятию. Вода затопила два общежития временного типа, где проживали рабочие. В результате прорыва погибли 12 человек, 19 пострадали, судьба ещё 13 не известна.
Предварительной причиной ЧП называют большое количество воды, волна представляющая собой сель, поднялась на высоту до пяти метров. В МЧС рассказали, что посёлок старателей находится далеко в тайге, до ближайшего города Артёмовска 60 км.
Для устранения аварии и поисково-спасательной операции на место прибыли порядка 270 спасателей и около 50 единиц техники, включая авиацию.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.