Екатеринбурженка «следовала инструкциям» и перевела мошенникам почти три миллиона

По словам 73-летней пенсионерки, с ней связалась женщина, представилась сотрудницей службы безопасности и рассказала об утечке данных о вкладах. Мошенница убедила, что, желая опередить «злоумышленников», необходимо обналичить все средства и перевести их на «резервный» счет.