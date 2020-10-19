Мать пропавшей в Мексике екатеринбурженки начали шантажировать и требовать выкуп

В итоге они ничего так и не прислали. Я им написала: «Вы, наверное, ошиблись, это, наверное, не моя дочь». У меня пенсия восемь тысяч рублей, я не миллионерша, чтобы деньги раздавать направо и налево,подчеркнула пенсионерка.