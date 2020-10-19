Мать пропавшей в Мексике екатеринбурженки начали шантажировать и требовать выкуп

Мать пропавшей в Мексике екатеринбурженки начали шантажировать и требовать выкуп

Сегодня, 17:15ПроисшествияPhoto: pixabay.com
Мать екататеринбурженки, пропавшей в Мексике, начала получать сообщения с шантажом, сообщает Е1.

По словам женщины, с ней в WhatsApp связался неизвестный номер, зарегистрированный на территории Мексики. Неизвестные потребовали три тысячи долларов, иначе Елену убьют. В ответ женщина попросила прислать фотографии, либо дать ей возможность поговорить с дочерью.

В итоге они ничего так и не прислали. Я им написала: «Вы, наверное, ошиблись, это, наверное, не моя дочь». У меня пенсия восемь тысяч рублей, я не миллионерша, чтобы деньги раздавать направо и налево,подчеркнула пенсионерка.

Оно сказала, что обратится в полицию по поводу шантажа. До этого женщиной уже было написано заявлении о исчезновении дочери, которое передали в линейный отдел полиции Кольцово. По словам Консула в Мексике, пропажей Елены занимается прокуратура штата Халиско.

Напомним, Екатеринбурженка улетела в Мексику, чтобы оформить документы на сына и пропала. По информации от работников гостиницы, где проживала Елена, её уже давно не видели, а бывший муж продолжает там появляться.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
МексикапропажашантажЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы