Мать пропавшей в Мексике екатеринбурженки начали шантажировать и требовать выкуп

Мать екататеринбурженки, пропавшей в Мексике, начала получать сообщения с шантажом, сообщает Е1.

По словам женщины, с ней в WhatsApp связался неизвестный номер, зарегистрированный на территории Мексики. Неизвестные потребовали три тысячи долларов, иначе Елену убьют. В ответ женщина попросила прислать фотографии, либо дать ей возможность поговорить с дочерью. В итоге они ничего так и не прислали. Я им написала: «Вы, наверное, ошиблись, это, наверное, не моя дочь». У меня пенсия восемь тысяч рублей, я не миллионерша, чтобы деньги раздавать направо и налево,подчеркнула пенсионерка. Оно сказала, что обратится в полицию по поводу шантажа. До этого женщиной уже было написано заявлении о исчезновении дочери, которое передали в линейный отдел полиции Кольцово. По словам Консула в Мексике, пропажей Елены занимается прокуратура штата Халиско. Напомним, Екатеринбурженка улетела в Мексику, чтобы оформить документы на сына и пропала. По информации от работников гостиницы, где проживала Елена, её уже давно не видели, а бывший муж продолжает там появляться. «Взяла 80 тысяч долларов и уехала»: в Мексике пропала екатеринбурженка с ребенком

