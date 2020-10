Тагильчанин дважды за выходные помогал соседям тушить пожары

В Нижнем Тагиле мужчина дважды помог в выходные тушить пожары в коллективном саду «Энергетик» на станции Анатольская, кроме того, он смог вытащить находящегося без сознания соседа из бани.

По словам Дмитрия, в субботу к нему прибежала женщина и сообщила, что загорелась баня, в которой без сознания лежит ее брат. Мужчина поспешил на помощь, монтировкой выломал дверь. Я увидел, что он лежит в позе эмбриона у печки, калачиком. Выволок его за руки, откачали,рассказал TagilCity.ru Дмитрий. Он рассказывает, что пожар был потушен своими силами. Второй случай произошел на следующий день. Мужчина собирался в магазин. Когда он вышел на улицу, то услышал крики о помощи и увидел, что горит соседний дом. Я пытался войти внутрь, но это было бесполезно. Дом вспыхнул как свечка, буквально за две минуты. Огнетушитель оказался пустым,рассказывает Дмитрий. Рядом с горевшим домом находилась новая баня, чтобы не допустить ее возгорания, мужчина стал обтирать ее снегом. Потом увидел двухсотлитровую бочку с водой и вместе с хозяином участка стал обливать баню. Дмитрий говорит, что причиной пожара стал масляный обогреватель у окна: он лопнул, масло вылилось и вспыхнуло. Photo: страница Дмитрия Кравченко во "ВКонтакте" Пожарные прибыли на место примерно через пол часа. Video: страница Дмитрия Кравченко во "ВКонтакте" Напомним, 16 октября в Нижнем Тагиле при тушении пожара на улице Щорса были эвакуированы девять человек, среди них один ребенок.

