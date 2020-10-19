Тагильчанин дважды за выходные помогал соседям тушить пожары

По словам Дмитрия, в субботу к нему прибежала женщина и сообщила, что загорелась баня, в которой без сознания лежит ее брат. Мужчина поспешил на помощь, монтировкой выломал дверь.
Я увидел, что он лежит в позе эмбриона у печки, калачиком. Выволок его за руки, откачали,рассказал TagilCity.ru Дмитрий.
Он рассказывает, что пожар был потушен своими силами.
Второй случай произошел на следующий день. Мужчина собирался в магазин. Когда он вышел на улицу, то услышал крики о помощи и увидел, что горит соседний дом.
Я пытался войти внутрь, но это было бесполезно. Дом вспыхнул как свечка, буквально за две минуты. Огнетушитель оказался пустым,рассказывает Дмитрий.
Рядом с горевшим домом находилась новая баня, чтобы не допустить ее возгорания, мужчина стал обтирать ее снегом. Потом увидел двухсотлитровую бочку с водой и вместе с хозяином участка стал обливать баню.
Дмитрий говорит, что причиной пожара стал масляный обогреватель у окна: он лопнул, масло вылилось и вспыхнуло.
Пожарные прибыли на место примерно через пол часа.
Напомним, 16 октября в Нижнем Тагиле при тушении пожара на улице Щорса были эвакуированы девять человек, среди них один ребенок.