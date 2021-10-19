23-летняя тагильчанка на красной Mazda погибла в ДТП на Серовском тракте

23-летняя тагильчанка на красной Mazda погибла в ДТП на Серовском тракте
23-летняя тагильчанка на красной Mazda погибла в ДТП на Серовском тракте
Сегодня, 14:49ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
Красная Mazda под управлением 23-летней жительницы Нижнего Тагила съехала с дороги на 74-м км Серовского тракта, в районе моста через реку Нейву.

Авария случилась 15 октября около 13.30. Предполагается, что водитель не была пристегнута ремнем безопасности, так как от удара в момент ДТП она вылетела из салона и получила травмы несовместимые с жизнью, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на осведомленный источник.

Он рассказывает, что прибывшая на место скорая помощь доставила девушку в Невьянскую ЦРБ, где она скончалась.

Прибывшими на место аварии инспекторами установлено, что автомобиль оказался в кювете после того, как столкнулся с Toyota. Ее водитель, который также имеет тагильскую прописку, по словам очевидца, пояснил, что ехал вслед за Mazda по левой полосе. Когда он приблизился, то посигналил фарами, попросив уступить проезд.

Фото:«Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте

Водитель объяснил, что сначала девушка отъехала вправо, а потом стала возвращаться обратно, где автомобили и столкнулись.

Казалось бы, в этой истории все складывается против девушки, как до, так и после аварии. И водительский стаж то у нее был всего лишь три месяца. Дескать, растерялась по неопытности… Однако, характер повреждений Toyota все же заставляет задуматься и усомниться в очевидности вины погибшей, сообщается в группе.

На данный момент, по словам источника, осуществляется розыск очевидцев.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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