23-летняя тагильчанка на красной Mazda погибла в ДТП на Серовском тракте

Авария случилась 15 октября около 13.30. Предполагается, что водитель не была пристегнута ремнем безопасности, так как от удара в момент ДТП она вылетела из салона и получила травмы несовместимые с жизнью, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на осведомленный источник.
Он рассказывает, что прибывшая на место скорая помощь доставила девушку в Невьянскую ЦРБ, где она скончалась.
Прибывшими на место аварии инспекторами установлено, что автомобиль оказался в кювете после того, как столкнулся с Toyota. Ее водитель, который также имеет тагильскую прописку, по словам очевидца, пояснил, что ехал вслед за Mazda по левой полосе. Когда он приблизился, то посигналил фарами, попросив уступить проезд.
Водитель объяснил, что сначала девушка отъехала вправо, а потом стала возвращаться обратно, где автомобили и столкнулись.
Казалось бы, в этой истории все складывается против девушки, как до, так и после аварии. И водительский стаж то у нее был всего лишь три месяца. Дескать, растерялась по неопытности… Однако, характер повреждений Toyota все же заставляет задуматься и усомниться в очевидности вины погибшей, сообщается в группе.
На данный момент, по словам источника, осуществляется розыск очевидцев.