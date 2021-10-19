23-летняя тагильчанка на красной Mazda погибла в ДТП на Серовском тракте

Казалось бы, в этой истории все складывается против девушки, как до, так и после аварии. И водительский стаж то у нее был всего лишь три месяца. Дескать, растерялась по неопытности… Однако, характер повреждений Toyota все же заставляет задуматься и усомниться в очевидности вины погибшей, сообщается в группе.