Маме пострадавшего от удушения в детском саду Екатеринбурга принесли извинения

Маме пострадавшего от удушения в детском саду Екатеринбурга принесли извинения
Маме пострадавшего от удушения в детском саду Екатеринбурга принесли извинения
Сегодня, 15:04ПроисшествияФото: 1MI
Маме мальчика, которого чуть не задушил одногруппник в детском саду Екатеринбурга, принесены извинения. Кроме того, педагоги заявили, что разобрались в ситуации.

Прежде всего, по словам начальника управления образования Ленинского района Татьяны Лежниной, инцидент произошел по вине детского сада и его руководителя. Воспитатель вышла из группы на 2,5-3 минуты и между мальчиками произошел инцидент, сообщает ТК «Четвертый канал».

По ее словам, воспитателям в садике неизвестно, что делать, если они отлучаются из группы. Этот вопрос обещали регламентировать.

Мне бы хотелось начать с того, что мы приносим извинения родителям обоих мальчиков. Потому что мы считаем, что в инциденте пострадали оба мальчика. У нас уже принимаются решения по руководителю данного детского сада, сказала Татьяна Лежнина.

С воспитателями в дошкольном учреждении был проведен инструктаж, также планируется провести совещание со всеми воспитателями Ленинского района Екатеринбурга, где будут обсуждаться причины и возможные последствия произошедшего.

По данному факту также началась проверка прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел 15 октября. Один мальчик начал душить второго шнурком. На его крики несколько минут никто не реагировал. Родителям стало известно о случившемся после того, как они увидели кровоподтеки на шее сына и посмотрели видео с камер наблюдения.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
происшествиедетидетские садыЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы