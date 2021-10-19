Маме пострадавшего от удушения в детском саду Екатеринбурга принесли извинения

Маме мальчика, которого чуть не задушил одногруппник в детском саду Екатеринбурга, принесены извинения. Кроме того, педагоги заявили, что разобрались в ситуации.

Прежде всего, по словам начальника управления образования Ленинского района Татьяны Лежниной, инцидент произошел по вине детского сада и его руководителя. Воспитатель вышла из группы на 2,5-3 минуты и между мальчиками произошел инцидент, сообщает ТК «Четвертый канал». По ее словам, воспитателям в садике неизвестно, что делать, если они отлучаются из группы. Этот вопрос обещали регламентировать. Мне бы хотелось начать с того, что мы приносим извинения родителям обоих мальчиков. Потому что мы считаем, что в инциденте пострадали оба мальчика. У нас уже принимаются решения по руководителю данного детского сада, сказала Татьяна Лежнина. С воспитателями в дошкольном учреждении был проведен инструктаж, также планируется провести совещание со всеми воспитателями Ленинского района Екатеринбурга, где будут обсуждаться причины и возможные последствия произошедшего. По данному факту также началась проверка прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства по Свердловской области. Напомним, инцидент произошел 15 октября. Один мальчик начал душить второго шнурком. На его крики несколько минут никто не реагировал. Родителям стало известно о случившемся после того, как они увидели кровоподтеки на шее сына и посмотрели видео с камер наблюдения. Мать душившего своего одногруппника в садике Екатеринбурга рассказала о ЧП

Материалы по теме: Во время драки 4-летнего мальчика едва не задушили в екатеринбургском садике

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter