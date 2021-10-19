Маме пострадавшего от удушения в детском саду Екатеринбурга принесли извинения

Прежде всего, по словам начальника управления образования Ленинского района Татьяны Лежниной, инцидент произошел по вине детского сада и его руководителя. Воспитатель вышла из группы на 2,5-3 минуты и между мальчиками произошел инцидент, сообщает ТК «Четвертый канал».
По ее словам, воспитателям в садике неизвестно, что делать, если они отлучаются из группы. Этот вопрос обещали регламентировать.
Мне бы хотелось начать с того, что мы приносим извинения родителям обоих мальчиков. Потому что мы считаем, что в инциденте пострадали оба мальчика. У нас уже принимаются решения по руководителю данного детского сада, сказала Татьяна Лежнина.
С воспитателями в дошкольном учреждении был проведен инструктаж, также планируется провести совещание со всеми воспитателями Ленинского района Екатеринбурга, где будут обсуждаться причины и возможные последствия произошедшего.
По данному факту также началась проверка прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства по Свердловской области.
Напомним, инцидент произошел 15 октября. Один мальчик начал душить второго шнурком. На его крики несколько минут никто не реагировал. Родителям стало известно о случившемся после того, как они увидели кровоподтеки на шее сына и посмотрели видео с камер наблюдения.