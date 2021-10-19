Мать душившего своего одногруппника в садике Екатеринбурга рассказала о ЧП

Мой сын не проявлял никакой агрессии по отношению к своему одногруппнику, ребята просто не поделили игрушку,сообщила E1 одна из родительниц.
Со слов матери ребенка, воспитатели просмотрели полностью кадры видеозаписи и сообщили, что веревочка с ключиком от детского домика изначально была надета на пострадавшем, ее сын не надевал ее ему на шею.
Напомним, инцидент в детском саду № 55 в Екатеринбурге произошел между двумя мальчиками 15 октября текущего года. Ход расследования взят под контроль полицией и прокуратурой Ленинского района уральской столицы.