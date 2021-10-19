Пьяный лихач на Audi удирал от погони и устроил смертельное ДТП в Нижнем Тагиле

ЧП произошло в 3 часа ночи 19 октября 2021 года, когда инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Audi-Q5 в Нижнем Тагиле, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.
Водитель иномарки не остановился и попытался скрыться от полицейских, в районе 13-го километра «Южного подъезда» нарушитель не справился с управлением и врезался в LADA Largus. Отечественный автомобиль от удара загорелся, на месте погиб 30-летний молодой человек. Еще одна девушка, с переломом бедра, была госпитализирована.
Медосвидетельствование лихача на «Ауди» показало содержание в его крови алкоголя. Ранее водитель иномарки 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Полицейские проводят доследственную проверку инцидента.
Напомним, двое уральцев заживо сгорели в ДТП на Серовском тракте. Водитель легкового автомобиля вылетел на встречную полосу под фуру. Оба автомобиля слетели в кювет и загорелись. Водитель грузовика госпитализирован.