Садоводы обвинили мэрию Нижнетуринска в воровстве водопроводных труб

Садоводы встретились с депутатом ЗакСО Габбасом Даутовым и рассказали, что подозревают в краже 54-х метров труб с дамбы администрацию НТГО и родственников местного мэра.

Общение между парламентарием Законодательного собрания Свердловской области Габбасом Даутовым и нескольких десятков садоводов коллективного сада № 2 Нижнетуринска, прошло 17 октября, сообщается в группе «Ясно Новости» ВКонтакте. Главный вопрос на повестке встречи: кто украл 54 метра переливных труб с дамбы местного водохранилища? По мнению садоводов, к краже причастна администрация Нижнетуринского городского округа и некоторые из родственников главы мэрии. Полиция на обращения граждан, со слов собравшихся, не реагирует. Областной парламентарий сообщил уральцам, что направил главе региона Евгению Куйвашеву обращение по поводу ситуации. После моего обращения, ситуация с кражей труб и бездействием местной полиции взял под личный контроль заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, делом заинтересовались в Министерстве безопасности региона,рассказал Даутов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter