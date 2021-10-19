Уралец покалечил свою девушку в ДТП под Екатеринбургом и бросил ее парализованной

Девушка вся опутана трубками, которые позволяют ей самостоятельно дышать. И если сами трубки в скором времени врачи уберут, то по поводу, встанет ли он на ноги, пока никаких прогнозов медики не дают, сообщает E1.
Летом 2021 года, 28-летняя девушка (мать троих детей) возвращалась со своим молодым человеком на автомобиле, парень был пьян. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в дерево. Виновник не пострадал, девушка же с тяжелыми травмами 3 месяца находится в больнице.
За это время парень ее навестил только раз, он лишь оплатил ей транспортировку из области в клинику Екатеринбурга. Сейчас пострадавшая проходит реабилитацию, виновника ДТП ожидает суд.
Напомним, девушка устроила лобовое столкновение на трассе под Екатеринбургом. В результате ДТП она была госпитализирована, также в больнице оказался 12-летний подросток.