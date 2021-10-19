В совращении воспитанника обвинили директора уральского детского дома

Интимная связь между директором и несовершеннолетним воспитанником продолжается уже год, как следует из анонимного письма, сообщает «КП-Екатеринбург».
15-летний подросток часто получает от директора сладости и еду, женщина купила ему мобильный телефон и периодически забирает его с собой по вечерам. В такие дни подросток возвращается в детский дом ночью, сообщается в письме.
Сама директор учреждения подтвердила журналистам, что сейчас проводится внеплановая проверка детского дома, и кто мог написать анонимное письмо такого содержания, она не знает. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области пока не комментируют полученную информацию.
Напомним, недавно появилась информация о сексуальном насилии над несовершеннолетними детьми в семье профессиональных опекунов в Нижнем Тагиле. Глава СК РФ Александр Бастрыкин контролирует ход расследования.