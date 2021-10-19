В совращении воспитанника обвинили директора уральского детского дома

В совращении воспитанника обвинили директора уральского детского дома
В совращении воспитанника обвинили директора уральского детского дома
Сегодня, 10:23ПроисшествияФото: 1МI
В анонимном письме, поступившем в прокуратуру и СМИ, говорится об интимных отношениях 15-летнего воспитанника и 50-летней директора детского дома в Карпинске. Проверки начнутся в ближайшее время.

Интимная связь между директором и несовершеннолетним воспитанником продолжается уже год, как следует из анонимного письма, сообщает «КП-Екатеринбург».

15-летний подросток часто получает от директора сладости и еду, женщина купила ему мобильный телефон и периодически забирает его с собой по вечерам. В такие дни подросток возвращается в детский дом ночью, сообщается в письме.

Сама директор учреждения подтвердила журналистам, что сейчас проводится внеплановая проверка детского дома, и кто мог написать анонимное письмо такого содержания, она не знает. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области пока не комментируют полученную информацию.

Напомним, недавно появилась информация о сексуальном насилии над несовершеннолетними детьми в семье профессиональных опекунов в Нижнем Тагиле. Глава СК РФ Александр Бастрыкин контролирует ход расследования.

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