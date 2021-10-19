Вода растеклась по Студенческой из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге

Место прорыва водопроводной трубы обнаружилось в районе здания местного ЗАГСа, вода разлилась до перекрестка улиц Студенческая — Малышева, сообщает «Областная газета».
В МУП «Водоканал» сообщили, что поврежденной оказалась 300-миллиметровая магистраль, к устранению аварии уже приступили. Воду в близлежащих домах отключать пока не планируется, рассказали в пресс-службе компании.
Напомним, жители домов по улице Черных остались без воды из-за коммунальной аварии в Нижнем Тагиле. Вода затопила несколько дворов вниз по улице, из-под земли били несколько гейзеров.