Вода растеклась по Студенческой из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге

Вода растеклась по Студенческой из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге
Вода растеклась по Студенческой из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге
Сегодня, 09:46ПроисшествияФото: 1МI
Дорогу возле моста на ЖБИ залило холодной водой в результате коммунальной аварии на магистральном водопроводе.

Место прорыва водопроводной трубы обнаружилось в районе здания местного ЗАГСа, вода разлилась до перекрестка улиц Студенческая — Малышева, сообщает «Областная газета».

В МУП «Водоканал» сообщили, что поврежденной оказалась 300-миллиметровая магистраль, к устранению аварии уже приступили. Воду в близлежащих домах отключать пока не планируется, рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, жители домов по улице Черных остались без воды из-за коммунальной аварии в Нижнем Тагиле. Вода затопила несколько дворов вниз по улице, из-под земли били несколько гейзеров.

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Екатеринбург
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