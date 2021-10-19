Задержанные продавцы спирта с метанолом в Екатеринбурге не признают своей вины

Двое задержанных по делу о массовой гибели уральцев от ядовитого суррогата с метанолом не признают своей вины. Суд Екатеринбурга продлил им арест еще на 72 часа.

О продлении ареста ходатайствовали следственные органы Свердловской области, занимающиеся расследованием смерти 18-ти человек, предположительно, отравившихся ядовитым контрафактом с содержанием метанола, сообщает Znak. Первый задержанный, 42-летний Надир Мамедов, арендовал ларек, в котором, по версии следствия, шла торговля контрафактным спиртом. Установлено, что последняя партия из 10-ти литров суррогата, содержала яд метанол. Мамедов не признал своей вины, при обыске в его доме ничего не обнаружили. Второй задержанный, Армен Аветисян, также утверждает, что никакого отношения к торговле спиртом на рынке «Ботанический» не имеет. Но у него при обыске нашли пустые канистры, из которых слышен запах алкоголя. Сейчас емкости отправлены на экспертизу. Чкаловский суд уральской столицы продлил обоим задержанным арест еще на трое суток. Напомним, массовое отравление уральцев происходило на протяжении нескольких дней, с 7 по 14 октября 2021 года. На данный момент выявлены 18 смертельных случаев, от спирта с метанолом скончались 16 жителей Екатеринбурга, один тагильчанин и один житель Режа. Факты, имена, подробности: что известно об отравлении метанолом на Урале

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