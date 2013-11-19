Еще в трех школах Нижнего Тагила бактерии группы кишечной палочки нашли прямо на ложках

Оказалось, что нарушения санитарного законодательства выявили в деятельности ИП, занимающегося организацией питания в школьных столовых города. Предприниматель организует питание в школах №№24, 65 и 38, и, как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, там выявлена масса нарушений.

В смывах с ложек и стеллажа для хранения чистой посуды были обнаружены бактерии группы кишечной палочки; растворы дезсредств не соответствовали требованиям санитарных правил, как и содержание витамина С в приготовленных напитках сообщает Роспотребнадзор.

Кроме того, нарушались условия хранения пищевых продуктов, неправильно обрабатывались яйца, не соблюдались правила мытья кухонной и столовой посуды. Можно добавить, что персонал не в достаточной степени обеспечен специальной санитарной одеждой, стирка которого и вовсе не была организована.

Руководителю учреждения выдано предписание об устранении нарушений. По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя и должностных лиц были составлены протоколы об административном правонарушении, наложен ряд штрафов, отмечается в пресс-релизе.