В карьере под Нижним Тагилом затопили списанный Ан-2, прокуратура заинтересовалась темой
19 ноября 2013, 16:51ПроисшествияПавел Сидоренко
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По факту затопления в карьере под Нижним Тагилом списанного самолета Ан-2 начата проверка. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Как рассказали в пресс-службе, проверяется информация о том, что в карьере Лазурном, расположенном около станции «Анатольская», был затоплен списанный самолет Ан-2.
Проверка будет проведена с привлечением специалистов-экологов, в рамках надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение водного и экологического законодательства уточнили в пресс-службе.
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