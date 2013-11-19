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В карьере под Нижним Тагилом затопили списанный Ан-2, прокуратура заинтересовалась темой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В карьере под Нижним Тагилом затопили списанный Ан-2, прокуратура заинтересовалась темой

19 ноября 2013, 16:51ПроисшествияПавел Сидоренко
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