В Нижнем Тагиле полиция поймала подростков, угонявших машины

По словам начальника уголовного розыска отдела полиции № 20 майора Сергея Крючкова, под подозрение сразу попали четверо несовершеннолетних молодых людей, которые задерживались сотрудниками полиции 12 ноября за совершение угона. Тогда в ночное время трое 17-летних приятелей, ранее уже судимых за угоны автотранспорта и имущественные преступления, взяв в компанию 15-летнего знакомого, угнали ВАЗ-2101 1978 года выпуска, оставленную 24-летним владельцем на ночь у дома 59 по Черноисточинскому шоссе.

Подозреваемые были повторно опрошены и признались, что той ночью они сначала попытались угнать «шестерку». Разбив форточку со стороны водителя, злоумышленники вскрыли автомашину и, вырвав провода зажигания, попытались ее завести. Парни толкали машину, но запустить двигатель так и не смогли. Бросив машину у дома на Черноисточинском шоссе, подростки сняли с нее аккумулятор, и тут же нашли новый объект для развлечения. Старенькая «копейка» завелась на месте, и приятели вдоволь накатавшись по Гальянке, оставили машину на ул. Муринской, не забыв при этом забрать аккумулятор.

По одному из фактов угона уже возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ, по второму проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. До суда подростки будут находиться под подпиской о невыезде.

Сотрудники уголовного розыска проверяют уличенных в угонах подростках на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории района.